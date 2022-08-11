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Зеленский об обстрелах ЗАЭС: Россия пробила дно в истории терроризма

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация обстрелами территории Запорожской атомной электростанции "пробила дно" в мировой истории терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - добавил президент.

Напомним, сегодня российские войска четырежды ударили по территории ЗАЭС. Ситуация в районе атомной станции с каждым днем обостряется.

В ООН уже призвали прекратить боевые действия и демилитаризовать зону вокруг Запорожской АЭС. Соединенные Штаты заявили о поддержке этой идеи.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭС