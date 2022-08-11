Зеленский об обстрелах ЗАЭС: Россия пробила дно в истории терроризма

Российская Федерация обстрелами территории Запорожской атомной электростанции "пробила дно" в мировой истории терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.
"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.
"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - добавил президент.
Напомним, сегодня российские войска четырежды ударили по территории ЗАЭС. Ситуация в районе атомной станции с каждым днем обостряется.
В ООН уже призвали прекратить боевые действия и демилитаризовать зону вокруг Запорожской АЭС. Соединенные Штаты заявили о поддержке этой идеи.
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