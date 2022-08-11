Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно в історії тероризму

За його словами, світовій спільноті треба діяти набагато швидше і жорсткіше щодо Росії через ядерний шантаж.

"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС - це один з найбільших злочинів держави-терориста. Росія ще раз пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу і для висунення будь-яких умов", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС.

"Лише повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи", - додав президент.