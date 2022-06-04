Зеленский об обстрелах Святогорской лавры: должен побуждать УПЦ МП к выводам

"Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины - это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об очередном преступлении российских оккупантов узнали во всем мире.

Президент подчеркнул, что Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие, также, как и дома и социальную инфраструктуру.