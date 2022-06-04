Зеленський про обстріли Святогірської лаври: повинен спонукати УПЦ МП до висновків

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, повідомляє РБК-Україна .

"Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України - це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії", - заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що українські дипломати зроблять все, щоб про черговий злочин російських окупантів дізналися в усьому світі.

Президент підкреслив, що Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину, також, як і будинки і соціальну інфраструктуру.