Зеленский: общего у РФ с Украиной лишь госграница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе между Украиной и РФ из общего осталась только государственная граница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский заявил, что Россия должна вернуть контроль над каждым миллиметром границы с украинской стороны.

"Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - заявил Зеленский.

Также он заявил, что действия РФ с паспортизацией и запрет экспорта нефтепродуктов не приближают урегулирование отношений между двумя странами.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержания украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул избранный президент Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Зеленского ответили на публикацию о пентхаус в Крыму. Сообщается, что Елена Зеленская приобрела недвижимость в полном соответствии с действующим законодательством Украины.