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Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 19:18
Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.

Соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.

Донецкая область

В Донецкой области образовали:

  • Светлодарскую городскую ВГА;
  • Торецкую городскую ВГА;
  • Волновахскую городскую ВГА;
  • Вугледарскую городскую ВГА;
  • Мирненскую поселковую ВГА;
  • Ольгинскую поселковую ВГА;
  • Сартанскую поселковую ВГА;
  • Авдеевскую городскую ВГА;
  • Марьинскую городскую ВГА;
  • Очеретинскую поселковую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

  • поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;
  • города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;
  • города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;
  • сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;
  • сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;
  • города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;
  • города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;
  • города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА

Луганская область

В Луганской области образовали:

  • Горную городскую ВГА;
  • Лисичанскую городскую ВГА;
  • Попаснянскую городскую ВГА;
  • Северодонецкую городскую ВГА;
  • Счастьенскую городскую ВГА;
  • Станично-Луганскую поселковую ВГА;
  • Нижнетепловскую сельскую ВГА;
  • Широковскую сельскую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

  • города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;
  • поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;
  • села Крымское к Горной городской ВГА;
  • города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;
  • сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;
  • города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;
  • сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;
  • города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;
  • сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.

Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла этот закон за основу в начале сентября.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Луганск Донецкая область ВГА
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