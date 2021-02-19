Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.
Донецкая область
В Донецкой области образовали:
- Светлодарскую городскую ВГА;
- Торецкую городскую ВГА;
- Волновахскую городскую ВГА;
- Вугледарскую городскую ВГА;
- Мирненскую поселковую ВГА;
- Ольгинскую поселковую ВГА;
- Сартанскую поселковую ВГА;
- Авдеевскую городскую ВГА;
- Марьинскую городскую ВГА;
- Очеретинскую поселковую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
- поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;
- города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;
- города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;
- сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;
- сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;
- города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;
- города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;
- города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА
Луганская область
В Луганской области образовали:
- Горную городскую ВГА;
- Лисичанскую городскую ВГА;
- Попаснянскую городскую ВГА;
- Северодонецкую городскую ВГА;
- Счастьенскую городскую ВГА;
- Станично-Луганскую поселковую ВГА;
- Нижнетепловскую сельскую ВГА;
- Широковскую сельскую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
- города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;
- поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;
- села Крымское к Горной городской ВГА;
- города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;
- сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;
- города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;
- сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;
- города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;
- сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.
Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.
Как писало РБК-Украина, Рада приняла этот закон за основу в начале сентября.