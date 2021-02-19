Зеленський утворив та реорганізував ВЦА в Донецькій та Луганській областях
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про утворення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил та главам ОДА доручили вжити всіх відповідних заходів.
Донецька область
У Донецькій області було утворено:
- Світлодарську міську ВЦА;
- Торецьку міську ВЦА;
- Волноваську міську ВЦА;
- Вугледарську міську ВЦА;
- Мирненську селищну ВЦА;
- Ольгинську селищну ВЦА;
- Сартанську селищну ВЦА;
- Авдіївську міську ВЦА;
- Мар’їнську міську ВЦА;
- Очеретинську селищну ВЦА.
Було реорганізовано наступні ВЦА:
- селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;
- міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;
- міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;
- сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко до Сартанської селищної ВЦА;
- сіл Широкине та Бердянське до Сартанської селищної ВЦА;
- міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;
- міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА;
- міста Мар’їнка та села Побєда шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА.
Луганська область
У Луганській області було утворено:
- Гірську міську ВЦА;
- Лисичанську міську ВЦА;
- Попаснянську міську ВЦА;
- Сєвєродонецьку міську ВЦА;
- Щастинську міську ВЦА;
- Станично-Луганську селищну ВЦА;
- Нижньотеплівську сільську ВЦА;
- Широківську сільську ВЦА.
Було реорганізовано наступні ВЦА:
- міста Золоте та села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
- селища Новотошківське та села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
- села Кримське до Гірської міської ВЦА;
- міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;
- сіл Троїцьке та Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;
- міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;
- сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;
- міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;
- сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.
Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.
Як писало РБК-Україна, Рада прийняла цей закон за основу на початку вересня.