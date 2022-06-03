ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський утворив міську військову адміністрацію у Генічеську

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 червня 2022 20:07
Зеленський утворив міську військову адміністрацію у Генічеську Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації у Генічеську Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Так, Володимир Зеленський постановив утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в повідомленні глави держави.

Нагадаємо, в окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон. Для більшої переконливості використовують автомати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні