Под дулами автоматов. Под Херсоном оккупанты "готовятся" к туристическому сезону
В оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты пытаются начать туристический сезон. Для большей убедительности используют автоматы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Белый Лебедь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке", - рассказала она.
По ее словам, оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".
При этом, как говорит Денисова, сами оккупанты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.
Напомним, Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины.
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