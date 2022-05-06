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Зеленский обратится к лидерам G7 в воскресенье

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече "Большой семерки" 8 мая. Участие главы государства анонсировало правительство Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Лидеры G7 пообщаются с президентом Украины в воскресенье. Участие Зеленского во встрече 8 мая назвали символическим.

"8 мая – историческая дата, знаменующая окончание Второй мировой войны в Европе, повлекшая за собой террор, разрушение и смерть в европейских странах", – напомнили в немецком правительстве.

В Берлине назвали сплоченность G7 "важнее, чем когда-либо раньше" в условиях войны РФ против Украины. Германия в этом году председательствует в "Великой семерке", в которую также входят США, Канада, Франция, Италия, Япония и Соединенное Королевство.

Ранее Зеленский получил приглашение на саммит G20 в Индонезии. Встреча двадцатки ведущих экономик планеты запланирована на 15-16 ноября.

К слову, президент Зеленский заявил о необходимости плана Маршалла для Украины.

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Владимир ЗеленскийГерманияG7