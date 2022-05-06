Зеленський звернеться до лідерів G7 в неділю

Президент Володимир Зеленський приєднається у режимі відеоконференції до зустрічі "Великої сімки" 8 травня. Участь глави держави анонсував уряд Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Лідери G7 поспілкуються з президентом України в неділю. Участь Зеленського в зустрічі 8 травня назвали символічною.
"8 травня – історична дата, що знаменує закінчення Другої світової війни в Європі, яка спричинила терор, руйнування та смерть в європейських країнах", – нагадали в німецькому уряді.
У Берліні назвали згуртованість G7 "важливішою, ніж коли-небудь раніше" в умовах війни РФ проти України. Німеччина цьогоріч головує у "Великій сімці", до якої також входять США, Канада, Франція, Італія, Японія і Сполучене Королівство.
Раніше Зеленський отримав запрошення на саміт G20 в Індонезії. Зустріч двадцятки провідних економік планети запланована на 15-16 листопада.
До слова, президент Зеленський заявив про необхідність Плану Маршалла для України.
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