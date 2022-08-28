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Зеленский обратился к жителям Донецка: Украина обязательно вернется

Новина українською →
Донецк, Воскресенье 28 августа 2022 21:42
Зеленский обратился к жителям Донецка: Украина обязательно вернется Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина обязательно освободит оккупированный Донецк и вернет его жителям нормальную жизнь и достоинство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников", - отметил он.

По его словам, на сегодня Донбасс почти разрушен российскими ударами и опустошен.

"Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное - абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они - на время", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина обязательно вернется в Донецк.

"Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией - на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно - в Крыму", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Россия оккупацией южных регионов принесла туда деградацию, в результате чего там уже наблюдается гуманитарная катастрофа.

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Владимир Зеленский Донецк
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