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Зеленський звернувся до жителів Донецька: Україна обов'язково повернеться

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Донецьк, Неділя 28 серпня 2022 21:42
Зеленський звернувся до жителів Донецька: Україна обов'язково повернеться Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна обов'язково звільнить окупований Донецьк і поверне його жителям нормальне життя та гідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані: День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цього року всій Україні не до свят", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Донбас майже зруйновано російськими ударами і спустошено.

"Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше - абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони - тимчасово", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна обов'язково повернеться в Донецьк.

"Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці і благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов'я, у всіх районах, які знаходяться під російською окупацією - на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково - в Криму", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія окупацією південних регіонів принесла туди деградацію, в результаті чого там вже спостерігається гуманітарна катастрофа.

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Володимир Зеленський Донецьк
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