Зеленский обратился к украинцам из-за признания Россией "ЛДНР": полный текст заявления

Дорогие граждане Украины!

У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории.

Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем.

За мной - Украина. В ее международно признанных границах.

И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и действия РФ.

Так же как и мы - остаемся спокойными и уверенными в себе.

За это я хочу поблагодарить всех наших граждан.

Вы в который раз доказываете - украинцы умная и мудрая нация.

И несмотря ни на что - сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы.

Но причин для вашей бессонной ночи нет.

Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России.

Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Норманди. Это подрывает мирные усилия и разрушает имеющиеся переговорные форматы.

Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ.

Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки".

От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки.

Очень важно увидеть сейчас - кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами.

Мы преданы политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации.

Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны.

Наши партнеры нас поддерживают. В соответствии со ст. 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.

За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас.

Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков - вы будете обо всем этом знать.

Сейчас нет никаких причин для хаотических действий.

Сделаем все чтобы так было и впредь.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути.

И будем идти им и только им.

Но.

Мы на своей земле.

Мы ничего и никого не боимся.

Мы ничего и никому не должны.

И мы ничего и никому не отдадим.

И мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014, а февраль 2022

Другая страна. Другая армия. Одна цель.

Это мир.

Мир в Украине!

Слава Украине!