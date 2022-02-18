Не только военное вторжение: в США рассказали о возможных действиях РФ против Украины
Старший эксперт Института Брукингса и бывший директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о возможных действиях Кремля против Украины. По ее словам, существует угроза не только военного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В интервью изданию она рассказала, что Россия болезненно восприняла стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.
"С точки зрения Кремля и, в частности, Путина, Украина принадлежит России. Поэтому любыми средствами Россия намерена добиться того, чтобы Украина была полностью и окончательно окружена и всячески стеснена", - сказала Хилл.
Она отметила, что военное вторжение РФ в Украину "вполне возможно" и Кремль будет искать предлоги для этого.
"Поэтому мы должны очень помнить, что любые сообщения, которые мы получаем о любых видах обстрелов или операций, которые могут быть проведены украинскими силами, скорее всего, будут началом предлога", - сказала она.
Она отметила, что действия администрации Байдена могут предотвратить полномасштабное вторжение.
"Но тогда Путин может выбрать другие варианты, которые у него есть: кибероперации, подрывную деятельность. Они могли попытаться отравить президента Украины Зеленского. Они, конечно, делали это в других случаях", - отметила Хилл.
Еще один вариант для Путина - попытаться "сжать украинскую экономику, чтобы она рухнула". Экономический коллапс, по ее мнению, подорвет власть Зеленского.
"Тогда русские могут надеяться, что он свергнут внутренними силами. Именно это произошло в Грузии", - предположила Хилл.
Также, по ее мнению, Путин может удерживать российские войска вдоль границ Украины и разместить ракеты с ядерными боеголовками в Беларуси, чтобы поддерживать давление.
"Все очень сложно, и русские знают, что если они будут продолжать оказывать давление всеми правдами и неправдами, то, по их мнению, они найдут способ получить то, что хотят, от Украины. Поэтому мы должны быть постоянно бдительны и сопротивляться", - сказала Хилл.
Фиона Хилл считается одним из ведущих мировых экспертов по России. Во время своей государственной службы она была офицером национальной разведки в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, а также была старшим директором по России в Совете национальной безопасности при бывшем президенте Дональде Трампе. Она является соавтором книги о Путине и всегда резко критиковала Трампа за его действия в отношении Украины.
Напомним, что Блинкен назвал сценарий вторжения России в Украину. Об этом США предупреждали украинские власти.