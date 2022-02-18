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Не только военное вторжение: в США рассказали о возможных действиях РФ против Украины

Новина українською →
США, Пятница 18 февраля 2022 04:57
Не только военное вторжение: в США рассказали о возможных действиях РФ против Украины Фото: Фиона Хилл, старший эксперт Института Брукингса (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Старший эксперт Института Брукингса и бывший директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о возможных действиях Кремля против Украины. По ее словам, существует угроза не только военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В интервью изданию она рассказала, что Россия болезненно восприняла стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

"С точки зрения Кремля и, в частности, Путина, Украина принадлежит России. Поэтому любыми средствами Россия намерена добиться того, чтобы Украина была полностью и окончательно окружена и всячески стеснена", - сказала Хилл.

Она отметила, что военное вторжение РФ в Украину "вполне возможно" и Кремль будет искать предлоги для этого.

"Поэтому мы должны очень помнить, что любые сообщения, которые мы получаем о любых видах обстрелов или операций, которые могут быть проведены украинскими силами, скорее всего, будут началом предлога", - сказала она.

Она отметила, что действия администрации Байдена могут предотвратить полномасштабное вторжение.

"Но тогда Путин может выбрать другие варианты, которые у него есть: кибероперации, подрывную деятельность. Они могли попытаться отравить президента Украины Зеленского. Они, конечно, делали это в других случаях", - отметила Хилл.

Еще один вариант для Путина - попытаться "сжать украинскую экономику, чтобы она рухнула". Экономический коллапс, по ее мнению, подорвет власть Зеленского.

"Тогда русские могут надеяться, что он свергнут внутренними силами. Именно это произошло в Грузии", - предположила Хилл.

Также, по ее мнению, Путин может удерживать российские войска вдоль границ Украины и разместить ракеты с ядерными боеголовками в Беларуси, чтобы поддерживать давление.

"Все очень сложно, и русские знают, что если они будут продолжать оказывать давление всеми правдами и неправдами, то, по их мнению, они найдут способ получить то, что хотят, от Украины. Поэтому мы должны быть постоянно бдительны и сопротивляться", - сказала Хилл.

Фиона Хилл считается одним из ведущих мировых экспертов по России. Во время своей государственной службы она была офицером национальной разведки в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, а также была старшим директором по России в Совете национальной безопасности при бывшем президенте Дональде Трампе. Она является соавтором книги о Путине и всегда резко критиковала Трампа за его действия в отношении Украины.

Напомним, что Блинкен назвал сценарий вторжения России в Украину. Об этом США предупреждали украинские власти.

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