Зеленский обратился к солдатам РФ, которые боятся возвращаться домой, и дал гарантии
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обратились к российским солдатам, которые боятся возвращаться в РФ, и дали гарантии выполнения Женевской конвенции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский обратился к военным РФ, которые боятся возвращаться домой.
"Мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевской конвенции", - сказал президент.
Напомним, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество российских оккупантов.
Также пополнение обменного фонда на юге продолжается интенсивно по сравнению с предыдущими днями.
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