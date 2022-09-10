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Зеленский обратился к солдатам РФ, которые боятся возвращаться домой, и дал гарантии

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 21:49
Зеленский обратился к солдатам РФ, которые боятся возвращаться домой, и дал гарантии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине обратились к российским солдатам, которые боятся возвращаться в РФ, и дали гарантии выполнения Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский обратился к военным РФ, которые боятся возвращаться домой.

"Мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевской конвенции", - сказал президент.

Напомним, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество российских оккупантов.

Также пополнение обменного фонда на юге продолжается интенсивно по сравнению с предыдущими днями.

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