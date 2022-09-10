ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський звернувся до солдатів РФ, які бояться повертатися додому, і дав гарантії

Новость на русском →
Україна, Субота 10 вересня 2022 21:49
Зеленський звернувся до солдатів РФ, які бояться повертатися додому, і дав гарантії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні звернулись до російських солдатів, які бояться повертатись в РФ, та дали гарантії виконання Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Зеленський звернувся до військових РФ, які бояться повертатись додому.

"Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевською конвенцією", - сказав президент.

Нагадаємо, що українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість російських окупантів.

Також поповнення обмінного фонду на півдні триває інтенсивно в порівнянні з попередніми днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі