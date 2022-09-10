Зеленський звернувся до солдатів РФ, які бояться повертатися додому, і дав гарантії

В Україні звернулись до російських солдатів, які бояться повертатись в РФ, та дали гарантії виконання Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського .

"Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевською конвенцією", - сказав президент.

Зеленський звернувся до військових РФ, які бояться повертатись додому.

Нагадаємо, що українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість російських окупантів.

Також поповнення обмінного фонду на півдні триває інтенсивно в порівнянні з попередніми днями.

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