Зеленский обратился к россиянам: молчание о войне приближает к соучастию

"Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит этим вы поддерживаете", - отметил он.

По его мнению, не имеет значение, где находятся граждане России, для того, чтобы осудить агрессию.

"И где бы вы не находились - как на территории России, так и за рубежом, - ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит - против войны", - отметил он.