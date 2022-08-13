Зеленский о россиянах на ЗАЭС: каждый становится особой целью для нашей армии
Каждый российский военный, причастный к провокациям на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), становится особой целью для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, каждый день пребывания российского контингента на территории ЗАЭС и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы настолько, что такого не было в пиковые моменты холодной войны.
Зеленский заверил, что украинские дипломаты и западные партнеры сделают все, чтобы новые санкции против России блокировали российскую атомную отрасль. И чтобы все должностные лица, причастные к ядерному шантажу, ответили в международном суде.
"Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - отметил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне разместили на ЗАЭС артиллерийские установки для имитации "прилетов" якобы со стороны украинских войск.
До этого в Офисе президента рассказали, почему противник обстреливает территорию атомной станции.
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