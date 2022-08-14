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Зеленський звернувся до росіян: мовчання про війну наближає до співучасті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які виступають проти війни, і закликав голосно заявити про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви не боретеся, а значить цим ви підтримуєте", - зазначив він.

На його думку, не має значення, де перебувають громадяни Росії, для того, щоб засудити агресію.

"І де б ви не знаходилися - як на території Росії, так і за кордоном, - ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить - проти війни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія направила на захоплення Донбасу колосальні ресурси, і найгарячіші точки на цьому напрямку - Авдіївка, Мар'їнка, Піски і Бахмут.

Він також зазначив, що кожен російський окупант на Запорізькій атомній електростанції стане мішенню для української армії.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України