Зеленський звернувся до росіян: мовчання про війну наближає до співучасті

"Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви не боретеся, а значить цим ви підтримуєте", - зазначив він.

На його думку, не має значення, де перебувають громадяни Росії, для того, щоб засудити агресію.

"І де б ви не знаходилися - як на території Росії, так і за кордоном, - ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить - проти війни", - зазначив він.