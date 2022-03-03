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Зеленский обратился к России: учите слова "репарации" и "контрибуции"

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 11:17
Зеленский обратился к России: учите слова "репарации" и "контрибуции" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Российской Федерации. Он заявил, что Украина требует выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", - заявил Зеленский.

Напомним, Министерство финансов сообщило, что все зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты будут выплачены вовремя.

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