Зеленский обратился к России: учите слова "репарации" и "контрибуции"
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Российской Федерации. Он заявил, что Украина требует выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", - заявил Зеленский.
Напомним, Министерство финансов сообщило, что все зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты будут выплачены вовремя.
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