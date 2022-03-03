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Зеленський звернувся до Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції"

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Україна, Четвер 03 березня 2022 11:17
Зеленський звернувся до Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Російської Федерації. Він заявив, що Україна вимагає виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: "вчіть слова" репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство фінансів повідомило, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно.

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