Зеленський звернувся до Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції"
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Російської Федерації. Він заявив, що Україна вимагає виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: "вчіть слова" репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Міністерство фінансів повідомило, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно.
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