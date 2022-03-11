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Зеленский обратился к польскому народу: мы вместе спасем Европу из этой пропасти

Автор: Светлана Мащенко

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за огромную поддержку президента Польши Анджея Дуду и польский народ после вторжения России на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я чувствую, что мы уже сформировали чрезвычайно сильный союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности, а не из слов на бумаге.

Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие", - заявил он.

По словам Зеленского, очень долго "интересанты" пытались убедить всех, что украинцы и поляки враждуют. На самом деле, это не так.

Зеленский напомнил, что вместе нас 90 миллионов - украинцев и поляков, которые смогут вытащить нас из этой пропасти, остановить врага.

"Это историческая миссия", - добавил президент.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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Владимир Зеленский