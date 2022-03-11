Зеленський звернувся до польського народу: ми разом врятуємо Європу з цієї прірви

Президент України Володимир Зеленський подякував за величезну підтримку президентові Польщі Анджею Дуді та польському народові після вторгнення Росії на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу голови держави.
"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері.
Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - заявив він.
За словами Зеленського, дуже довго "інтересанти" намагалися переконати всіх, що українці і поляки ворогують. Насправді, це не так.
Зеленський нагадав, що разом нас 90 мільйонів - українців та поляків, які разом зможуть витягнути нас з цієї прірви, зупинити ворога.
"Це історична місія", - додав президент.
Раніше ми писали, що Зеленський розповів, як можна стримати Росію, аби вже зараз захистити сусідні країни.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!