Зеленський звернувся до польського народу: ми разом врятуємо Європу з цієї прірви

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері.

Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - заявив він.

За словами Зеленського, дуже довго "інтересанти" намагалися переконати всіх, що українці і поляки ворогують. Насправді, це не так.

Зеленський нагадав, що разом нас 90 мільйонів - українців та поляків, які разом зможуть витягнути нас з цієї прірви, зупинити ворога.

"Це історична місія", - додав президент.