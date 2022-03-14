Зеленский обратился к НАТО: если не закроете небо, ракеты упадут на вашу территорию

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от стран НАТО закрыть небо над нашей страной от российских ракет. В противном случае, по его мнению, скоро ракеты начнут падать на территории стран альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - отметил Зеленский.