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Зеленский обратился к НАТО: если не закроете небо, ракеты упадут на вашу территорию

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 12:19
Зеленский обратился к НАТО: если не закроете небо, ракеты упадут на вашу территорию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от стран НАТО закрыть небо над нашей страной от российских ракет. В противном случае, по его мнению, скоро ракеты начнут падать на территории стран альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня украинские противовоздушные средства сбили крылатую ракету над Киевом. Обломки упали на Куреневку, информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

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Владимир Зеленский НАТО Война России против Украины
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