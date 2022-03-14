Над Киевом сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на Куреневку

В небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО", - отметил он.

Позже он уточнил, что остатки крылатой ракеты упали на Куреневку.