Зеленський звернувся до НАТО: якщо не закриєте небо, ракети впадуть на вашу територію

Президент України Володимир Зеленський знову вимагає від країн НАТО закрити небо над нашою країною від російських ракет. Інакше, на його думку, незабаром ракети почнуть падати біля країн альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Facebook.

"Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу", - наголосив Зеленський.