Зеленский обратился к НАТО: Не можете закрыть небо, дайте самолеты

Глава государства попросил озвучить конкретные сроки, когда страны НАТО могут закрыть небо над Украиной.

"Сколько еще людей должны взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты", – заявил Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.