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Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо, дайте літаки

Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір каналу "Настоящее Время".

Глава держави попросив озвучити конкретні терміни, коли країни НАТО зможуть закрити небо над Україною.

"Скільки ще має людей вибухнути? Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту. Якщо у вас нема сил закрити небо, то дайте мені літаки", – заявив Зеленський.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба анонсував свою участь у зустрічі глав дипломатичних відомств країн-членів НАТО 4 березня. Там він знову ставитиме питання про закриття неба.

До слова, російські окупанти по всій Україні атакують сайти місцевих громад і публікують там фейки про капітуляцію.

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Володимир ЗеленськийНАТОВторгнення Росії до України