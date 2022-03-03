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Зеленский обратился к НАТО: Не можете закрыть небо, дайте самолеты

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Киев, Четверг 03 марта 2022 18:25
Зеленский обратился к НАТО: Не можете закрыть небо, дайте самолеты Фото: Владимир Зеленский (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников ввести беспилотную зону над украинской территорией силами Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир канала "Настоящее Время".

Глава государства попросил озвучить конкретные сроки, когда страны НАТО могут закрыть небо над Украиной.

"Сколько еще людей должны взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты", – заявил Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.

К слову, российские оккупанты по всей Украине атакуют сайты местных общин и публикуют там фейки о капитуляции.

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