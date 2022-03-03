Зеленский обратился к Германии: "У меня есть три вопроса"

"У нас сегодня есть несколько вопросов. Я считаю, сегодня мы заслужили определенные вещи. Думаю, Украина заслужила быть на одном уровне с Германией. Я думаю, что членство в ЕС - это не главный приоритет сейчас. Понятно, что сегодня прежде всего безопасность. Но это отношение к тебе. И это важно. Поэтому здесь от Германии будет многое зависеть.

Второе. Германия, как и другие крупные страны, должны быть гарантом безопасности для Украины. Они точно не должны быть на стороне России.

Третье. Сегодня ставится вопрос, что давать Украине не давать Украине. Мы не можем сейчас ни у кого просить. Мы сегодня защищаем интересы всех. Когда кому-то больно, то не жди, когда он попросит, а делай ты. Так правильно, мне так кажется", - Зеленский.

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