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Зеленський звернувся до Німеччини: "У мене є три питання"

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Четвер 03 березня 2022 19:32
Зеленський звернувся до Німеччини: "У мене є три питання" Фото: Президент Володимир Зеленський (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський озвучив три запитання, які є до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського в ефір "Настоящее время".

"У нас сьогодні є декілька питань. Я вважаю, сьогодні ми заслужили певні речі. Думаю, Україна заслужила бути на одному рівні з Німеччиною. Я думаю, що членство в ЄС - це не головний пріоритет зараз. Зрозуміло, що сьогодні перш за все безпека. Але це відношення до тебе. І це важливо. Тому тут від Німеччини буде багато чого залежати.

Друге. Німеччина, як й інші великі країни, повинні бути гарантом безпеки для України. Вони точно не мають бути на стороні Росії.

Третє. Сьогодні не може ставиться питання, що давати Україні, що не давати Україні. Ми не можемо зараз ні у кого просити. Ми сьогодні захищаємо інтереси усіх. Коли комусь боляче, то не чекай, коли він попросить, а роби ти. Так правильно, мені так здається", - Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Зеленський поділився міркуванням щодо мирних перемовин с РФ.

А також ми писали про те, що Зеленський звернувся до НАТО стосовно закриття неба.

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