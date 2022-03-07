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Зеленский обратился к бизнесу: платить зарплаты людям означает защищать Украину

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 марта 2022 11:49
Зеленский обратился к бизнесу: платить зарплаты людям означает защищать Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским предпринимателям. Он призвал бизнес вернуться к работе и продолжить выплаты заработных плат сотрудникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Я благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед своими работниками. Платить зарплату людям, даже если компания не работает, как раньше, - это значит защищать Украину", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее к предпринимателям обратился премьер-министр Денис Шмыгаль, призвав возобновить работу.

Также отметим, что правительство выделило 21,9 млрд гривен из государственного бюджета на одноразовую материальную помощь размером 6,5 тысячи гривен для украинцев, потерявших работу из-за войны.

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