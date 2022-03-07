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Зеленський звернувся до бізнесу: платити зарплати людям означає захищати Україну

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 11:49
Зеленський звернувся до бізнесу: платити зарплати людям означає захищати Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Я вдячний усім власникам і керівникам підприємств, які продовжують працювати і виконують зобов'язання перед своїми працівниками. Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює, як раніше, - це означає захищати Україну", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше до підприємців звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль, закликавши відновити роботу.

Також зазначимо, що уряд виділив 21,9 млрд гривень з державного бюджету на одноразову матеріальну допомогу розміром 6,5 тисяч гривень для українців, що втратили роботу через війну.

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