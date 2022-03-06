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Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу: ваша помощь нужна государству

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 13:36
Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу: ваша помощь нужна государству Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить работу и производство. Он заявил, что помощь предпринимателей необходима государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы правительства.

"Обращаюсь к бизнесу! И к тем, которые работают. К тем, кто в эти времена эвакуировался в другие регионы. К вам также просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", - заявил Шмигаль.

Напомним, что правительство выделило 21,9 млрд гривен из государственного бюджета на одноразовую материальную помощь размером 6,5 тысячи гривен для украинцев, потерявших работу из-за войны.

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