Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу: ваша помощь нужна государству

"Обращаюсь к бизнесу! И к тем, которые работают. К тем, кто в эти времена эвакуировался в другие регионы. К вам также просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", - заявил Шмигаль.