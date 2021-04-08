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Зеленский об обострении на Донбассе: Украина сделает все ради мира

Автор: РБК-Украина

Несмотря на очередное обострение на Донбассе украинская сторона намерена сделать все возможное для достижения мира. Украина нуждается в мире.

Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

"Как Верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем на места обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сегодня едет на Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, поскольку с конца марта Украина несет потери в зоне операции Объединенных сил.

На этой неделе президент провел переговоры с генеральным секретарем НАТО и заявил, что вступление Украины в альянс могло бы положить конец войне на Донбассе.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - добавил Зеленский.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассНовости АТО
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