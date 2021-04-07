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Зеленский и глава военного комитета НАТО обсудили обострение на Донбассе

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 21:46
Зеленский и глава военного комитета НАТО обсудили обострение на Донбассе Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России.

"К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал он.

Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных. Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".

Также украинский президент во время встречи поднял вопрос дезинформации. По его мнению, это мощный инструмент в гибридной войне.

Как добавили в ОП, на встрече также присутствовали министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Напомним, вечером 7 апреля стало известно, что в Украину приехал глава военного комитета НАТО. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Хомчаком и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

Накануне генсек НАТО позвонил Зеленскому. Столтенберг выразил решительную поддержку Украины на фоне активизации российских войск.

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