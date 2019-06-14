Зеленский решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский решил создать экспертную группу для подготовки шагов по решению проблем функционирования судебной власти

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки, передает пресс-служба президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе", - говорится в заявлении.

В АП считают, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год, и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Как сообщается в отчете, “впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в стратегии (судебной реформы), были достигнуты“.

Известно, что судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.