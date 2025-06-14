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Зеленський: обміни полоненими продовжаться, на наступний тиждень є домовленість

Субота 14 червня 2025 20:35
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Зеленський: обміни полоненими продовжаться, на наступний тиждень є домовленість Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна планує, що обмінними полоненими між Києвом і Москвою продовжаться. Принаймні, така домовленість є на наступний тиждень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

"Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є", - сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що РФ свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, "і виконає так, як домовлялись".

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні в суботу, 14 червня, Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень.

Президент України зазначив, що серед звільнених багато тих, хто опинився в плани ще з 2022 року. Він уточнив, що це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, а також Державної спеціальної служби транспорту.

Своєю чергою, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому повернули військових, які мають поранення і проблеми зі здоров'ям. Причому значна частина із захисників - потрапили в полон під час оборони Маріуполя.

Також відомо, що громада звільнених - це офіцери. Частина звільнених - люди молодше 25 років.

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Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна в Україні
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