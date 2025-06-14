ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: обмены пленными продолжатся, на следующую неделю есть договоренность

Суббота 14 июня 2025 20:35
UA EN RU
Зеленский: обмены пленными продолжатся, на следующую неделю есть договоренность Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украина планирует, что обменными пленными между Киевом и Москвой продолжатся. По крайней мере, такая договоренность есть на следующую неделю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

"Работаем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть", - сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что РФ свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, "и выполнит так, как договаривались".

Обмен пленными

Напомним, сегодня в субботу, 14 июня, Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю.

Президент Украины отметил, что среди освобожденных много тех, кто оказался в планы еще с 2022 года. Он уточнил, что это воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, а также Государственной специальной службы транспорта.

В свою очередь, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что домой вернули военных, которые имеют ранения и проблемы со здоровьем. Причем значительная часть из защитников - попали в плен в ходе обороны Мариуполя.

Также известно, что общество освобожденных - это офицеры. Часть освобожденных - люди моложе 25 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными Война в Украине
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова