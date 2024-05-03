Зеленський про обмін полоненими "всіх на всіх": це можна зробити до завершення війни

"Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас йдуть обміни. Вони повільніші, чим хотілося. Трек "всіх на всіх" спроможний в одному випадку", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що питання обміну полоненими "всіх на всіх" буде одним з питань, яке будуть обговорювати на установчому саміті миру у Швейцарії.

"Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик - саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт", - пояснив глава держави.