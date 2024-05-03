Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны

Обмен пленными с Российской Федерацией в формате "всех на всех" возможен только в одном случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.
"Желательно обменять "всех на всех". Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены. Они медленнее, чем хотелось бы. Трек "всех на всех" способен в одном случае", - сказал президент.
Зеленский пояснил, что вопрос обмена пленными "всех на всех" будет одним из вопросов, который будут обсуждать на учредительном саммите мира в Швейцарии.
"Некоторые скептически говорят, что это только после окончания войны, потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность сделать это, попытаться это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка - саммит мира. Практической она будет, когда состоится саммит", - пояснил глава государства.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет первый Глобальный саммит мира, в котором примут участие лидеры ряда государств. Точный список стран, которые будут представлены на мероприятии, пока неизвестен.
Ранее Зеленский сообщил, что на саммит приглашены страны всех континентов.
Главной целью собрания будет обсуждение "формулы мира", которая должна была бы способствовать завершению полномасштабной войны на справедливых условиях.
Более подробно о проведении мероприятия - можно прочитать в материале РБК-Украина.
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