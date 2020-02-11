Зеленский: обменов пленными будет несколько

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может завершиться в ближайшее время.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на обмен готовится очень большой список людей. Кроме того, Служба безопасности Украины уже передала списки на обмен пленными представителям крымских татар.