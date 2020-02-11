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Зеленський: обмінів полоненими буде кілька

Новини » Політика     11.02.2020 - 16:32
Зеленський: обмінів полоненими буде кілька
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В української сторони довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде кілька обмінів полоненими. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що в української сторони довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.

"На тій стороні понад 200 наших, а в нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх повернути неможливо, через підготовки документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", - зазначив він.

За словами президента, Україна повинна робити і "інші речі" для припинення війни.

"В напрямку ми рухаємося. Але ми повинні робити й інші речі для припинення війни. Це вже предмет переговорів, а не інтерв'ю", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може завершитися найближчим часом.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на обмін готується дуже великий список людей. Крім того, Служба безпеки України вже передала списки на обмін полоненими представникам кримських татар.

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Новини України обмін полоненимиВолодимир Зеленський
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