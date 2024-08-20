UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорюватиме з представниками патріарха Варфоломія заборону РПЦ в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з представниками вселенського патріарха Варфоломія рішення української влади заборонити РПЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Він нагадав, що сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон щодо духовної незалежності України. Це рішення обговорювалося з членами Ради церков та релігійних організацій.

"І днями я говоритиму з представниками вселенського патріарха Варфоломія. Ми і далі зміцнюватимемо Україну, наше суспільство", - зазначив президент.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Рада ухвалила закон, який передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні.

Також ця заборона поширюється на організації, що пов'язані з РПЦ.

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв зазначав, що таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

При цьому він пояснював, що ухвалення закону не означає автоматичної заборони УПЦ.

Більш детально про те, що буде з УПЦ, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРПЦПатріарх ВарфоломійВерховна рада