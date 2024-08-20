Зеленський обговорюватиме з представниками патріарха Варфоломія заборону РПЦ в Україні

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Рада ухвалила закон, який передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні.

Також ця заборона поширюється на організації, що пов'язані з РПЦ.

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв зазначав, що таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

При цьому він пояснював, що ухвалення закону не означає автоматичної заборони УПЦ.

Більш детально про те, що буде з УПЦ, - у матеріалі РБК-Україна.

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