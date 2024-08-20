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Зеленский будет обсуждать с представителями патриарха Варфоломея запрет РПЦ в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с представителями вселенского патриарха Варфоломея решение украинских властей запретить РПЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Он напомнил, что сегодня, 20 августа, Верховная Рада приняла закон насчет духовной независимости Украины. Это решение обсуждалось с членами Совета церквей и религиозных организаций.

"И на днях я буду говорить с представителями вселенского патриарха Варфоломея. Мы будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - отметил президент. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 августа, Рада приняла закон, который предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) в Украине.

Также этот запрет распространяется на организации, которые связаны с РПЦ.

Глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев отмечал, что такую инициативу приняли с целью борьбы с российской пропагандой, которую враг распространяет через церковь.

При этом он объяснял, что принятие закона не означает автоматического запрета УПЦ.

Более детально о том, что будет с УПЦ, - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийРПЦПатриарх ВарфоломейВерховная рада