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Зеленський обговорив заборону на імпорт українського зерна з президентом Євроради

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.

"Провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради. Розповів про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, у тому числі й діти", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що вони детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - додав президент.

Зеленський додав, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС.

У Греції заявили, що заборони на українське зерно та інші продукти харчування, введені в односторонньому порядку п'ятьма країнами ЄС, не є життєздатним рішенням.

Більш детально про те, чому в Європі поставили на паузу ввезення зерна з України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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