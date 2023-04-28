Зеленский обсудил запрет на импорт украинского зерна с президентом Евросовета

"Провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета. Рассказал о трагических последствиях очередного обстрела украинских городов ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что они подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии как экономически, так и политически", - добавил президент.

Зеленский добавил, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС.