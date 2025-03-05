Зеленський обговорив з Шольцом шляхи досягнення справедливого миру в Україні

За словами Зеленського, він провів з Шольцом відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки.

"Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна завжди памʼятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита та захист тисячі людей.

За словами речника німецького уряду, Шольц та Зеленський обговорили поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

"Федеральний канцлер привітала готовність Президента України якнайшвидше розпочати переговори. Обидва погодилися з важливістю лідерської ролі президента США, в тому числі з метою досягнення швидкого початку припинення вогню і тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першим кроком могло б стати припинення атак з повітря і моря, а також на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

"Наша солідарність непорушна, в цьому я запевнив сьогодні по телефону президента Зеленського. Добре, що він готовий домовлятися. Ми згодні: Президент США зберігатиме керівну роль з метою швидкого початку припинення вогню та тривалого миру", - написав в соцмережі Х Шольц.