Зеленский обсудил с Шольцом пути достижения справедливого мира в Украине

По словам Зеленского, он провел с Шольцом откровенный диалог по многим вопросам и нашему видению будущей архитектуры безопасности.

"Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита и защиту тысячи людей.

По словам представителя немецкого правительства, Шольц и Зеленский обсудили текущую военную и гуманитарную ситуацию, а также пути достижения справедливого мира в Украине.

"Федеральный канцлер приветствовала готовность Президента Украины как можно быстрее начать переговоры. Оба согласились с важностью лидерской роли президента США, в том числе с целью достижения быстрого начала прекращения огня и длительного мира в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым шагом могло бы стать прекращение атак с воздуха и моря, а также на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

"Наша солидарность нерушима, в этом я заверил сегодня по телефону президента Зеленского. Хорошо, что он готов договариваться. Мы согласны: Президент США будет сохранять руководящую роль с целью быстрого начала прекращения огня и длительного мира", - написал в соцсети Х Шольц.